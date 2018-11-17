صلاح وبنعطية ضمن قائمة بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018

محمد صلاح

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن القائمة النهائية المختصرة لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وفاز محمد صلاح جناح ليفربول بلقب العام الماضي، كما ترشح لجائزة العام الحالي، ضمن القائمة التي تضم 5 أسماء.

وبدأت الجائزة عام 1992، بين الرياضيين الأفارقة، لتصبح منذ 1998، للاعبي كرة القدم الأفارقة فقط.

وجاء أول أسماء القائمة النهائية لجائزة 2018، للمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس.

ويعد المدافع المغربي البالغ 31 عاماً قد حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع يوفنتوس، كما قاد منتخب بلاده للعودة لكأس العالم.

فيما جاء صلاح كثاني الأسماء التي تم ترشيحها، فالجناح المصري البالغ 26 عاماً فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بتسجيل 32 هدفاً، وسجل 10 أهداف ليقود فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كما سجل هدفين لمصر في كأس العالم، وهي تمثل 40% من أهداف بلاده في المحفل العالمي.

وتم ترشيح المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي صاحب الـ 27 عاماً، والذي كان من أهم عناصر نابولي الموسم الماضي، والذي سجل هدفاً في مرمى يوفنتوس.

وانضم السنغالي الآخر، ساديو ماني جناح ليفربول للقائمة بعدما ساهم في تأهل بلاده لكأس العالم 2018، بعد غياب 16 عاماً، وسجل هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا بقميص الريدز في شباك ريال مدريد رغم الخسارة 1-3.

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وسجل ماني 10 أهداف في دوري الأبطال، كما ارتدى شارة قيادة أسود التيرانغا في كأس العالم وهز شباك المنتخب الياباني.

وأخيراً انضم الغاني لاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي للقائمة بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مع الروخيبلانكوس.

ويعد المصري محمد بركات أول لاعب عربي يحقق الجائزة في 2005، ثم زميله في الأهلي محمد أبو تريكة في 2008.

وحقق الجزائري ياسين براهيمي لاعب غرانادا وبورتو الجائزة عام 2014، ثم رياض محرز لاعب ليستر سيتي السابق ومانشستر سيتي الحالي عام 2016.

وظفر صلاح بالجائزة العام الماضي، بعدما قضى نصفه الأول مع روما قبل أن ينضم لصفوف ليفربول.

ويتصدر كل من النيجيريين نوانكو كانو، وجاي جاي أوكوتشا، ومعهما الإيفواري يايا توريه، ترتيب اللاعبين الأكثر تتويجاً بالجائزة برصيد مرتين لكلٍ منهم.