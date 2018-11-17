صحيفة: نافاس في طريقه لمزاملة رونالدو في يوفنتوس

كايلور نافاس

قالت صحيفة "كورييري دي تورينو" الإيطالية أن كايلور نافاس حارس ريال مدريد قد ينتقل إلى يوفنتوس لمجاورة زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

ويعاني الدولي الكوستاريكي من قلة المشاركات في مباريات ريال بعد قدوم تيبو كورتوا إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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وأصبح كورتوا الخيار المفضل لسانتياغو سولاري الذي تولى منصب المدير الفني في ريال مدريد خلفاً ليولين لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه عقب خسارة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة.

وقالت تقارير أن يوفنتوس يبحث عن حارس جديد جراء تراجع مستوى فويتشيك تشيزني الذي أصبح الحارس الأساسي للبيانكونيري بعد رحيل المخضرم جيانلويجي بوفون صوب باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.