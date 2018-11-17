ملخص مباراة الأرجنتين والمكسيك 2-0 الودية

فونيس موري يحتفل بهدفه

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس.

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جاء الهدفان عن طريق راميرو فونيس موري في الدقيقة 44، وآيزيك بريزويلا بالخطأ في مرمى فريقه (83).