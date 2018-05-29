ميسي يستبعد الأرجنتين من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم

ليونيل ميسي

قلل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من التوقعات الخاصة بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم التي ستنطلق فعالياتها في روسيا منتصف الشهر القادم.

وفي مقابلة بُثَّتْ على قناة "كانال 13" الأرجنتينية، قال هداف برشلونة: "لا ينبغي أن نبعث برسالة مفادها بأننا سنكون أبطال العالم، فهذا ليس الحال إلى الآن، ونحن لسنا الأفضل".

ورشح ميسي كلاً من البرازيل وألمانيا وإسبانيا للحصول على اللقب: "لكننا بطبيعة الحال سنبذل كل جهدنا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة، ومن المهم للغاية أن نلعب على الفوز من البداية".

يذكر أن مجموعة منتخب الأرجنتين تضم منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

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وخسر صاحب الـ 30 عاماً في أربع مباريات نهائية مع منتخب بلاده، بما في ذلك نهائي كأس العالم عام 2014 أمام نظيره الألماني في البرازيل.

من ناحية أخرى، أكد ميسي أن برشلونة سيكون النادي الوحيد، الذي سيلعب لصالحه في أوروبا، نافياً التكهنات حول إمكانية قبوله لأحد العروض للعب لصالح فريق آخر.

وقال "ليو": "برشلونة هو المكان الوحيد بالنسبة لي في أوروبا".

وأوضح ميسي أنه إذا عاد للعب في الكرة الأرجنتينية فسيكون ذلك رفقة نيولز أولد بويز الذي ترعرع فيه في مسقط رأسه بمدينة روساريو: "أرغب دائماً باللعب في الأرجنتين، لا أعرف إن كان هذا سيحدث ولكنه أمر أفكر فيه، سيكون ذلك في نيولز وليس غيره".