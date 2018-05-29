صحيفة: دوناروما يرفض الانتقال للدوري الإنجليزي

جيانلويجي دوناروما

سيقرر جيانلويجي دوناروما مستقبله في القريب العاجل سواء بالبقاء في ميلان أو الرحيل وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

ولا يعيش الحارس الدولي الإيطالي أفضل فتراته بعدما ارتكب العديد من الأخطاء نهاية الموسم مع الروسونيري قبل أن يواصل هفواته مع المنتخب أمام نظيره السعودي في مباراة ودية أمس الاثنين (2-1).

وكان مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب كان قد صرح في وقت سابق: "يمكن لدوناروما البقاء في ميلان للأبد، هذه هي رغبة الجماهير، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث، سيكون أمر الرحيل أسهل على ملاك النادي منه".

ميسي يستبعد الأرجنتين من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم

صلاح يسافر إلى إسبانيا للعلاج

جماهير برشلونة غاضبة من بويول

مصير بايل مع ريال مدريد يتحدد خلال أيام

رسمياً: ليفربول يتعاقد مع فابينيو

وحرض رايولا موكله على الرحيل الصيف الماضي بعد خلافات مع الإدارة قبل نتنتهي الأمور بتجديد عقده مع النادي اللومباردي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية عن وصول عرضٍ لضم دوناروما بقيمة 60 مليون جنيه استرليني من ليفربول، لكن الحارس لا يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي.

وتحوم شائعات كثيرة حول مستقبل حارس مرمى إيطاليا الأول، وإن كانت وسائل الإعلام تشير إلى أن جينارو غاتوزو مدرب ميلان سيعتمد على بيبي ريينا المتوقع قدومه من نابولي بشكلٍ أساسي الموسم القادم.