صلاح يسافر إلى إسبانيا للعلاج

الإصابة تلقي بظلها على مشاركة صلاح في المونديال

قال الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين أن محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب سيتوجه رفقة فريق طبي من ناديه الإنجليزي إلى إسبانيا للعلاج جراء إصابة لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت الماضي.

وسقط صاحب الـ 25 عاماً على كتفه تحت ضغط من خصمه سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، وغادر ملعب كييف وهو يبكي بعد 30 دقيقة من بداية المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 1-3 ليتوج النادي الإسباني بلقبه الثالث على التوالي والـ 13 في تاريخه.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته على "فايسبوك": "قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد التوجه (الأربعاء) إلى إسبانيا رفقة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لليفربول هناك.

"وسيتوجه صلاح وفريقه الطبي إلى إسبانيا يوم الثلاثاء لإجراء فترة علاجية هناك بناء على رأي الفريق الطبي للنادي الإنجليزي.

"ومن المقرر أن يعود أبو ريدة وطبيب المنتخب إلى إيطاليا في اليوم ذاته لمباشرة دورهما مع المنتخب، فيما يستمر صلاح وطاقمه الطبي هناك لحين لحاقه ببعثة الفريق في القاهرة".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكولومبي ودياً يوم الجمعة المقبل على هامش معسكره في إيطاليا قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها.

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وبدأ صلاح برنامجه العلاجي يوم الأحد، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر عزمه العودة سريعاً.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، قال صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز: "كانت ليلة صعبة للغاية، لكني مقاتل. رغم كل الظروف، أنا واثق بأني سأتواجد في روسيا (في كأس العالم) لأجعلكم جميعاً تشعرون بالفخر. حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها".

وألقت إصابة صلاح بظلالها على مشاركة مصر في كأس العالم لأول مرة منذ 1990 بعد مشوار في التصفيات لعب فيه مهاجم ليفربول دور البطولة، وكان مصدر الالهام لفريق المدرب هيكتور كوبر مثلما فعل خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي حيث حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم مكون من 38 مباراة بعدما أحرز 32 هدفاً.

وسجل صلاح سبعة أهداف وصنع اثنين آخرين من بين عشرة أهداف أحرزها منتخب مصر في التصفيات ليقوده إلى نهائيات روسيا.