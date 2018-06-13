رونالدو ولوبيتيغي وجهاً لوجه يوم الجمعة

كريستيانو رونالدو

سيقابل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدربه الجديد في ريال مدريد جولين لوبيتيغي يوم الجمعة المقبلة.

وكان ريال قد أعلن عن تعيين مدرب منتخب إسبانيا لخلافة المدير الفني السابق زين الدين زيدان.

ووضع هذا القرار رونالدو في مقابلة مباشرة مع مدربه الجديد حين يواجه منتخب بلاده البرتغالي نظيره الإسباني الذي يشرف عليه لوبيتيغي في أولى مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم نهاية الأسبوع.

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ويشارك منتخبا إسبانيا والبرتغال إلى جانب نظيريهما الإيراني والمغربي، وتصب معظم الترشيحات في خانة كتيبة لوبيتيغي ورفاق رونالدو للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم.

ويبقى مستقبل رونالدو مع ريال مدريد محل شك حالياً عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.