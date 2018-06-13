فابريغاس يسخر من إقالة لوبيتيغي

سيسك فابريغاس

سخر سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي من قرار إقالة الاتحاد الإسباني لمدرب المنتخب جولين لوبيتيغي قبل أيام على بداية لقاءات الفريق في كأس العالم.

وأعلن الاتحاد المحلي إقالة المدير الفني بعد قراره بالتوقيع مع ريال مدريد أثناء معسكر المنتخب الجاري حالياً في روسيا.

ونشر المقدم الشهير غاري لينيكر، وزميل فابريغاس في تحليل لقاءات المونديال، تغريدة قال فيها أن لاعب وسط تشيلسي بات يملك موضوعاً ليفتتح به ستوديو النقل.

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ورد فابريغاس بالقول: "انتظر، ربما يتم استدعائي الآن بعد إقالته".

ولم يوجه لوبيتيغي الدعوة لفابريغاس للتواجد مع المنتخب الإسباني في المونديال ولم يشارك مع الفريق في عهد المدير الفني المقال.

ويخوض منتخب إسبانيا أول لقاءاته الجمعة المقبل أمام نظيره البرتغالي بطل أوروبا ضمن المجموعة الثانية.