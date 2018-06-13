تير شتيغين يدعو برشلونة لضم تياغو

تياغو آلكانتارا

طلب مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة من إدارة النادي التعاقد مع تياغو آلكانتارا نجم وسط بايرن ميونيخ.

وأكدت تقارير اقتراب الدولي الإسباني من الرحيل عن صفوف بطل ألمانيا هذا الصيف.

وقال تير شتيغين في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أتابع تياغو كثيراً وأرى أنه أفضل بديل لأندريس إنييستا الذي رحل للدوري الياباني، كما أنه يمتلك جينات الفريق.

رسمياً: إقالة لوبيتيغي من تدريب منتخب إسبانيا

رسمياً: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنظم كأس العالم 2026 على حساب المغرب

رونالدو ولوبيتيغي وجهاً لوجه يوم الجمعة

المساكني يلتحق ببعثة منتخب تونس رغم الإصابة

رسمياً: رمضان صبحي ينتقل إلى هادرسفيلد تاون

"بدأ تياغو مسيرته في برشلونة ويعرف الفريق جيداً وطريقة لعبه وطموحاته، إنه يمتلك شخصية كبيرة نحتاج لها.

"أعتقد أنه لو عاد إلى برشلونة، سيكون ذلك ساراً لنا وله دون شك".

يذكر أن تياغو بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ عام 2013 ليلعب تحت قيادة بيب غوارديولا.