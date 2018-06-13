رسمياً: إقالة لوبيتيغي من تدريب منتخب إسبانيا

جولين لوبيتيغي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة المدرب جولين لوبيتيغي من المنتخب الأول بعد إعلان تعاقده مع ريال مدريد.

وأعلن النادي الملكي أمس الثلاثاء التوقيع مع المدير الفني لخلافة زين الدين زيدان.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "قدم لوبيتيغي لنا الكثير ونشكره على ما فعله لأجلنا، لكننا لا نستطيع إبقاءه مدرباً للمنتخب بعدما حدث.

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"لا نشعر بأننا تعرضنا للخيانة، وإن أراد المدرب تولي ريال مدريد فلا أزمة لدينا، لكن هذه لوائح الاتحاد ولابد من الالتزام بها.

"تحدثت مع اللاعبين ولا يوجد لديهم أي أزمة وهم يعدون بتقديم أفضل ما لديهم في البطولة وبذل الجهد للتتويج مع الطاقم التدريبي الجديد".

وكانت تقارير قد أكدت أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد حاول تغيير موقف الاتحاد الإسباني من إقالة لوبيتيغي.