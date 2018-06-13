رسمياً: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنظم كأس العالم 2026 على حساب المغرب

الملف المشترك يحظى بدعم أكبر على حساب نظيره العربي المغربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح شرف استضافة كأس العالم 2026 للملف المشترك المقدم من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

واجتمع ممثلو الدول الأعضاء في فيفا صباح اليوم، الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو للتصويت على الملف الذي سيستضيف مقدموه نهائيات كأس العالم عام 2026.

وكان فيفا قد قلص التصويت على ملف الدول الثلاثة المشترك والملف المغرب بعد استبعاد بقية المرشحين.

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الاتحاد الألماني يدعم الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2026 على حساب ملف المغرب

وحصل الملف الثلاثي على 67% من الأصوات بواقع 134 صوتاً، فيما حقق نظيره المغربي 65 صوتاً بواقع 33%.

وأجريت عملية التصويت بصورة إلكترونية للمرة الأولى في تاريخ فيفا، كما منح للجميع حق التصويت باستثناء الأربعة الدول المطالبة بتنظيم المونديال.

وسبق للولايات المتحدة الأميركية تنظيم كأس العالم عام 1994، كما نظمت المكسيك البطولة مرتين عامي 1970 ثم 1986 بعد سحب الملف من كولومبيا.