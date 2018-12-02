قرعة تصفيات يورو 2020 تسفر عن مواجهات مرتقبة

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أقيمت قرعة تصفيات بطولة يورو 2020 التي ستقام في 12 دولة أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو من عام 2020 خلال حفل بمدينة دبلن الآيرلندية حضره ممثلون عن 55 اتحاد أوروبي محلي، وأقيمت على ست مستويات بواقع 10 مجموعات لتصعد بـ 24 منتخباً للنهائيات.

فيما يلي ما أسفرت عنه القرعة:

المجموعة الأولى: إنجلترا - التشيك - بلغاريا - مونتينيغرو - كوسوفو.



المجموعة الثانية: البرتغال - أوكرانيا - صربيا - ليتوانيا - لوكسمبورغ.



المجموعة الثالثة: هولندا - ألمانيا - إيرلندا الشمالية - إستونيا - بيلاروسيا.

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المجموعة الرابعة: سويسرا - الدنمارك - جمهورية إيرلندا - جورجيا - جبل طارق.



المجموعة الخامسة: كرواتيا - ويلز - سلوفاكيا - المجر - آذربيجان.



المجموعة السادسة: إسبانيا - السويد - النرويج - رومانيا - جزر الفارو - مالطا.



المجموعة السابعة: بولندا - النمسا - إسرائيل - سلوفينيا - مقدونيا - لاتفيا.



المجموعة الثامنة: فرنسا - آيسلندا - تركيا - ألبانيا - مولدوفا - آندورا.



المجموعة التاسعة: بلجيكا - روسيا - اسكتلندا - قبرص - كازاخستان - سان مارينو.



المجموعة العاشرة: إيطاليا - البوسنة - فنلندا - اليونان - آرمينيا - ليشتنشتاين.