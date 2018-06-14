روسيا تواجه السعودية في افتتاح مونديال 2018

منتخب السعودية يقص شريط افتتاح المونديال الروسي

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة كبيرة وشديدة الأهمية، اليوم الخميس، ليس لكونها مجرد مباراة في بطولة كأس العالم 2018 أمام روسيا، بل لأنها مباراة الافتتاح أمام الدولة المضيفة، تحت أنظار مئات الملايين من المتابعين وعشرات الآلاف من الجماهير والشخصيات السياسية البارزة في البلدين وفي مقدمتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتعتبر مشاركة المنتخب السعودي الملقب بـ الصقور أو الأخضر في النسخة الـ 21 لكأس العالم في روسيا المرة الخامسة له في تاريخه الرياضي بعد أن حسم تأهله بفوزه على اليابان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات التي أقيمت في الخامس من سبتمبر 2017 في جدة، ليكون بذلك أول المنتخبات العربية وصولاً لنهائيات مونديال روسيا.

ويلتقي المنتخب الروسي نظيره السعودي اليوم الخميس على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 الذي تحتضنه روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

يحضر اللقاء المرتقب قادة ومسؤولي الرياضة في الدول المشاركة بكأس العالم، وأكثر من 80 ألف متفرج، إضافة إلى أكثر من 7 مليارات نسمة في قارات العالم يتابعون هذا الحدث الكروي الكبير خلف الشاشات التلفزيونية.

كما يشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخباً لكرة القدم يمثلون 6 قارات في العالم، قسمت على 8 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات في المرحلة التمهيدية للبطولة تتناقص حتى تصل إلى نصف النهائي، فربع النهائي، فالمباراة النهائية، ويضم كل منتخب 23 لاعباً تم اختيارهم ضمن القائمة الرئيسة للعب في البطولة بناءً على أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يدخل المنتخب السعودي وعينه على تحقيق مكسب إيجابي سواء بالحصول على الثلاث نقاط، وهو أمر صعب نسبياً لعنصري الأرض والجمهور الذي يتمتع به المنتخب الروسي، فضلاً عن المستوى الفني الذي يتغلب على نظيره السعودي نسبياً، أو على أقل تقدير الحصول على نقطة واحدة من التعادل، الأمر الذي يمنحهم دفعة معنوية لمواجهة الجولة الثانية أمام أوروغواي.

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من جانبه، أكد مدرب المنتخب السعودي خوان أنتونيو بيتزي جاهزية الأخضر لخوض المباراة الافتتاحية، كاشفاً أنه سيبادر إلى الهجوم واستغلال نقاط منافسه لتحقيق الفوز، متمنياً ظهور الأخضر بالشكل الذي يعكس حجم الاستعدادات الذي تم تجهيزها منذ تأهله إلى النهائيات رغم الصعوبة التي من المتوقع أن يعاني منها في مثل هذه المباريات، وخاصة أن المنافس يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب الروسي لتحقيق الفوز الأول له، على أرضه ووسط جماهيره في العاصمة الروسية موسكو.

من جانبه، أكد ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا أن فريقه مستعد لوضع نهاية لسلسلة نتائجه المتواضعة وافتتاح مشواره في كأس العالم 2018 بالفوز على نظيره السعودي.

وقد فشل المنتخب الروسي في تحقيق أي انتصار خلال سبع مباريات بعد فوزه على كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، حيث واجه تشيرتشيسوف، الذي تولى المنصب عقب إخفاق الفريق في يورو 2016، موجة من الانتقادات، حيث انتهت آخر مباراة ودية للمنتخب الروسي استعداداً للمونديال، بالتعادل مع نظيره التركي 1-1 قبل أيام.

وقد خسر خلال العام الجاري أمام البرازيل وفرنسا في مارس، كما خسر أمام النمسا 0-1 قبل أسبوعين.

على الجانب الآخر، خسر المنتخب السعودي ودياً أمام كل من إيطاليا وبيرو، كما خسر الجمعة الماضي أمام المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم 1-2، بالرغم من أنه كان قريباً من التعادل.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الروسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أكنفيف. خط الدفاع: إيغناشييف - كوتيبوف - زيركوف - سمولينكوف. خط الوسط: جازينسكي - زوبنين - جولوفين - سميدوف. خط الهجوم: دزاجويف - سمولوف.

بدوره، قد يبدأ المنتخب السعودي المواجهة بتشكيل مكون من:

عبدالله المعيوف ومحمد البريك أسامة هوساوي وعمر هوساوي وياسر الشهراني وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وتيسير الجاسم ويحيى الشهري وسالم الدوسري ومحمد السهلاوي.