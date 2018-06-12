رونالدو: صلاح قادر على الفوز بالكرة الذهبية

رونالدو يواسي صلاح بعد إصابته في نهائي دوري الأبطال

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ومهاجم ريال مدريد عن حظوظ المصري محمد صلاح هداف ليفربول في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وتألق الدولي المصري خلال أول مواسمه مع ليفربول، وسجل 44 هدفاً في جميع المسابقات، لكنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتعرض صلاح للإصابة في الكتف بعد التحام قوي مع سيرخيو راموس في النهائي الأوروبي، لتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام نظيره الأوروغوياني الجمعة المقبلة.

وتحدث رونالدو الذي يستعد هو الآخر للمنافسة على لقب كأس العالم، حيث يشارك مع منتخب بلاده البرتغالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران عن إمكانية فوز صلاح مستقبلاً بالكرة الذهبية.

وبدأ هداف ريال حديثه بالقول: "صلاح من اكتشافات الموسم، آمل ألا تكون إصابته في نهائي دوري الأبطال بكييف سبباً في ابتعاده عن النهائيات.

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"يتحدث الكثيرون عن الصراع على الكرة الذهبية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن هنالك لاعبين آخرين يمكنهم دخول السباق مثل صلاح".

وعن مواجهة منتخب إسبانيا في أولى لقاءات كأس العالم: "الهزيمة في المباراة الأولى بداية سيئة في سباق البطولة، البداية مهمة جداً، اعتقد أن منتخبي إسبانيا والبرتغال قادران على التأهل للدور الثاني".

وتحدث رونالدو عن حظوظ بلاده في الفوز بالكأس، فقال: "الفوز بكأس العالم حلم، لكن علينا اللعب بنفس طريقتنا في يورو 2016، كفريق واحد".

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق لقب يورو 2016، بعد التفوق على نظيره الفرنسي صاحب الضيافة بهدفٍ نظيفٍ في المباراة النهائية.