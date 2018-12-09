مبابي ينفي تصريحاته الأخيرة ومقارنته بميسي

مبابي وميسي

نفى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان التصريحات التي تم تناقلها على لسانه والتي قال فيها أنه قادر على أن يصبح أفضل من الأسطورة ليونيل ميسي في غضون ثلاث أو أربع سنوات.

وكان حساب "كانال فوتبول كلوب" على موقع "تويتر" قد نشر هذه التصريحات على لسان اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، إلا أن النجم الشاب نفى صدورها منه عبر حسابه على تويتر.

وقال مهاجم المنتخب الفرنسي: "لم أدلي بهذه التصريحات، أنا أكن كل الاحترام والإعجاب لميسي".

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وكان مبابي قد توج هذا العام بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018 بعد إحرازه أربعة أهداف ومساعدة منتخب بلاده في الفوز باللقب.

أداء مبابي المميز جعله يتفوق على ميسي في ترتيب أفضل لاعبي العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلة "فرانس فوتبول"، حيث حل مبابي رابعاً وميسي خامساً.

يذكر أن مبابي توج أيضاً بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2018 من قبل مجلة فرانس فوتبول.