ملخص مباراة ميلان وتورينو 0-0 الدوري الإيطالي

من مباراة الفريقين

خيم التعادل السلبي على مواجهة ميلان وضيفه تورينو التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

حاول ميلان الوصول إلى المرمى في أكثر من كرة اعتماداً على غونزالو هيغواين، إلا أن لاعبي تورينو نجحوا في عزل المهاجم الأرجنتيني.

بدوره، حاول الفريق الضيف عبر الكرات العرضية التي شكلت مصدر خطورته الأول، إلا أن دفاع الروسونيري نجح في التعامل مع أغلبها دون أن تشكل خطورة حقيقية.

وسار الشوط الأول بين ضغط هنا وتراجع هناك، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف ودون فرص خطيرة أيضاً.

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في الشوط الثاني، حاول جينارو غاتوزو مدرب صاحب الضيافة زيادة الضغط على الضيوف من أجل تسجيل هدف الفوز، إلا أن لاعبي تورينو نجحوا بشكل كبير في تأمين مناطقهم دفاعياً بشكل منع لاعبي ميلان من الاختراق.

وكان الفريق اللومباردي قريباً من التقدم في الفترة ما بين الدقيقة 65 والدقيقة 75، حيث شهدت الدقائق الـ 10 هذه أكثر من محاولة انتهت جميعها بين يدي الحارس أو أقدام المدافعين.

ولم تشهد المبارة أي جديد عدا ذلك، لتنتهي على وقع التعادل السلبي الذي رفع به ميلان رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، كما رفع تورينو رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس.