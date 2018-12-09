غوارديولا يثق ببقاء مانشستر سيتي في دوري الأبطال

جوسيب غوارديولا

قال المدرب جوسيب غوارديولا أنه تلقى ضمانات من إدارة مانشستر سيتي أُكد له فيها أنه لن يتم استبعاد النادي من دوري أبطال أوروبا رغم مزاعم عن مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي.

ويجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقات في مزاعم لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها الشهر الماضي بأن ملاك سيتي بالغوا في تقدير قيمة إيرادات عقود الرعاية للتوافق مع لوائح اللعب النظيف المالي.

ورد سيتي وقال أن هنالك بعض المعلومات "تمت قرصتنها"، وأكد أنه ضحية "لمحاولة منظمة وواضحة" لتشويه سمعته.

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وإذا أدين سيتي بمخالفة اللوائح فإنه سيكون معرضاً للاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا، الذي تولى مسؤولية قيادة السيتيزنز بهدف إحراز اللقب القاري أنه يتحلى بالهدوء في التعامل مع الموقف.

وصرح لوسائل إعلام بريطانية: "لن يتم استبعادنا، هذا ما أعتقده لأني أثق في رئيس النادي (خلدون المبارك) والرئيس التنفيذي (فيران سوريانو) وهذا ما قالاه لي، وأنا أثق فيهما، لو حدث ذلك لأن الاتحاد الأوروبي قرر ذلك فسنقبل بالأمر ونمضي قدماً".