توخيل: ديمبيلي رائع لكنه مجنون قليلاً

عثمان ديمبيلي

تلقى عثمان ديمبيلي نجم هجوم برشلونة إشادة هائلة من مدربه السابق توماس توخيل.

وعمل الدولي الفرنسي تحت إشراف المدير الفني الألماني موسم 2016-2017 في بوروسيا دورتموند، والذي نجح خلاله بإحراز 10 أهداف وصناعة 21 مما جعله محط اهتمام البارسا لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، وحصل عليه النادي الإسباني بالفعل مقابل 105 مليون يورو.

وبعد موسم أول صعب نسبياً لصاحب الـ 21 عاماً، تحسن الأداء كثيراً هذا الموسم، حيث أحرز 10 أهداف حتى الآن، كما منح زملاءه 23 تمريرة حاسمة، لكنه يمر مع ذلك بلحظات صعبة أحياناً جراء سلوكياته، مثل تأخره عن التدريبات، وهو ما يثير الانتقادات ضده ويغضب المدرب إيرنيستو فالفيردي.

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بدوره، دافع توخيل عن النجم الشاب ضمنياً بقوله: "عثمان لاعب رائع، إنه موهوب حقاً، كنت أستطيع مشاهدة مهاراته الرائعة كل يوم في التدريبات، كما أنه إنسان رائع، مجنون قليلاً لكنه شاب لطيف فعلاً، يُحب الضحك، لكنه يستطيع أن يصبح جدياً تماماً في بعض النقاشات، لا يمكنك أن تشعر بالملل أبداً معه.

"لو تحلى بما يكفي من التركيز، سيتخطى كل الحدود، أخبرني منذ أول محادثة لي معه أنه يريد اللعب لبرشلونة، وهو هناك الآن. هذا يعني أنه يستطيع الوصول لأي مستوى، لكنه بحاجة للحفاظ على تركيزه والتحسن يومياً".

وأتم قائلاً: "كان يستخدم قدميه اليمنى واليسرى بشكل رائع خلال التدريبات، إنه شاب جيد، حظيت بعام جيد معه".