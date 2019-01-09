باريس سان جيرمان يفاضل ما بين ناينغولان وبيليغريني

رادجيا ناينغولان

كشفت تقارير أن باريس سان جيرمان وجه أنظاره صوب الدوري الإيطالي من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد.

وسيفقد بي إس جي خدمات نجمه أدريان رابيو الصيف المقبل بعد رفضه تجديد عقده، كما يتوقع رحيل لاسانا ديارا هو الآخر واعتزاله اللعب.

وأفاد موقع "باريس يونايتد" المقرب من نادي العاصمة الفرنسية أن اجتماعاً دار بين مسؤولي بطل فرنسا وإنتر لمناقشة وضعية رادجيا ناينغولان.

وعاقب إنتر النجم البلجيكي بالإيقاف لمباراة كقرار تأديبي، لكن اللاعب عاد للمشاركة أمام إيمبولي في آخر لقاءات مرحلة الذهاب من الدوري الإيطالي.

إيفرتون يتابع براهيمي

ريال مدريد يفكر بمورينيو مجدداً

ملخص مباراة قطر ولبنان 2-0 كأس آسيا 2019

رونالدو يبحث عن هدف مفقود منذ 66 مباراة

قرعة الدور الرابع لكأس إنجلترا تجمع مانشستر يونايتد بآرسنال

ونفى مسؤولو إنتر في أكثر من مناسبة إمكانية بيع ناينغولان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم التقارير التي تحدثت عن رحيله.

بدورها، أفادت شبكة "سكاي" أن باريس سان جيرمان اجتمع كذلك مع روما لمناقشة التعاقد مع لورينزو بيليغريني الصيف المقبل.

ويمتلك الإيطالي الصاعد شرطاً جزائياً في عقده الذي ينتهي عام 2022 يسمح له بالرحيل مقابل 30 مليون يورو.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بأريحية عن أقرب منافسيه بعد انتهاء مرحلة الذهاب، وسيواجه مانشستر يونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.