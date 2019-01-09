بايل سبب عدم تعاقد ريال مدريد مع مبابي

كيليان مبابي

اعتقدت جماهير ريال مدريد أن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز ستتخلى عن الجناح غاريث بايل في صيف 2017، حتى يتسنى لها التعاقد مع نجوم شباب مثل كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا، لكن ذلك لم يحدث لسبب ما.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد عبر بشكل علني عن رغبته في ضم بايل، حتى أنه تحدث معه في المباراة التي جمعت ريال بالشياطين الحمر في لوس أنجيليس أثناء التحضير للموسم، إذ قال له: "لا أستطيع أن أشتري عقدك إن كنت لا تتحدث معي".

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد كانت لديها فرصة رائعة لبيع النجم الويلزي بسعر معقول، خاصة أنهم كانوا يفاوضون موناكو حول شراء مبابي رغم عرض باريس سان جيرمان، حيث تمكن بيريز من التوصل إلى اتفاق مع نادي الإمارة الفرنسية.

وأوردت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد وافق على دفع 180 مليون يورو، لكن الناديين أدركا أن إسبانيا ستفرض ضريبة قدرها 34 مليون على الصفقة، لترفض إدارة موناكو إتمامها، رغم موافقة ريال على تغطية جميع النفقات الزائدة.

وختمت الصحيفة أن النجم الفرنسي الشاب اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بعدما نصحه والده بذلك، لأنه عَلِم أن بيريز لن يوافق على التخلي عن بايل، وهو ما يعني عدم تمكن ابنه من إظهار مواهبه في ملعب سانتياغو بيرنابيو، بسبب وجود الثلاثي حينها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وبايل.