ريال مدريد يقرر معاقبة بايل

غاريث بايل

قرر ريال مدريد معاقبة غاريث بايل بغرامة مالية بعدما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ضيفه ريال سوسييداد.

ولم يشارك الدولي الويلزي في اللقاء الذي خسره الملكي بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية أن النادي قرر معاقبة بايل بعد أن غادر ملعب سانتياغو بيرنابيو في الدقيقة 78 من مباراة سوسييداد.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي لديه بند في لائحته الداخلية ينص على وجود جميع اللاعبين حتى المصابين لنهاية المباراة وذلك من أجل الدعم ومساندة زملائهم.

وأشارت إلى أن بايل غادر دون إذن في وقت كانت تشير المباراة إلى تأخر الميرينغي بهدف نظيف وهو ما يعني معاقبة بايل، إلا أنه لم يتم الكشف عن قيمة الغرامة.

يذكر أن جناح توتنهام السابق تعرض لإصابة أمام فياريال في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 17.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بعد 18 مرحلة.