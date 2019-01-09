أهداف مباراة أوزبكستان وعُمان 2-1 كأس آسيا 2019

أوزبكستان تحقق الفوز على حساب عُمان

نجح منتخب أوزبكستان في الفوز على نظيره العُماني، بهدفين مقابل هدف، بصعوبة كبيرة في أولى مواجهات الفريقين، بكأس آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

ودخل الفريقان المباراة، من أجل تحقيق الانتصار، بعد الفوز الصعب الذي حققه المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره التركمنستاني.

تقدم الفريق الأوزبكي الذي يقوده هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري وفالنسيا، عن طريق أوديل أحمدوف في الدقيقة 34 من ركلة حرة مباشرة.

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ونجح محسن الغساني في إدراك التعادل لعُمان بعد 5 دقائق فقط من نزوله لأرضية الملعب في الدقيقة 72 بعد انفراد بالحارس الأوزبكي.

لكن البديل إيندور شوموردوف سجل هدف الفوز القاتل لفريق وسط آسيا في الدقيقة 85 بعد دقيقتين فقط من نزوله، بهدف من مهارة كبيرة في مرواغة الدفاع، كاد أن يمنعها الحارس لولا الرعونة.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، تعرض قلب الدفاع الأوزبكي إيغور كيرمتيس، للطرد ببطاقة حمراء مباشرة.



وانتهى اللقاء بالتالي بهزيمة أولى لعُمان، وفوز لأوزبكستان جعله في المركز الثاني متساوياً مع اليابان برصيد 3 نقاط.

وسيلتقي المنتخب العُماني مع نظيره الياباني في الجولة المقبلة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تجعله يقترب من تحقيق أفضل مركز ثالث والتأهل لثمن النهائي.