صلاح يستلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

صلاح بعد تسلمه الجائزة

تسلم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي، اليوم الأربعاء.

وجاء هذا التتويج بعد ساعات من حصول الدولي المصري على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، متفوقاً على زميله السنغالي ساديو ماني والمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

وحصل صلاح على جائزة الرياضي العربي المتميز، ضمن جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

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وقال الهداف المصري بعد تسلمه الجائزة: "شكراً لدبي ولجميع القائمين على الحفل، أنا فخور جداً بالجائزة التي حصلت عليها".

وتعد جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي أكبر الجوائز في العالم من حيث القيمة وتعدد الفئات.

وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 خلال الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء.