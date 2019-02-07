رونالدو يتطلع لتحطيم رقم قياسي تاريخي مع يوفنتوس

كريستيانو رونالدو

يسعى النجم كريستيانو رونالدو دائماً لكسر الأرقام القياسية أياً كان القميص الذي يرتديه سواء أكان سبورتينغ لشبونه أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو يوفنتوس فريقه الحالي.

وسجل البرتغالي حتى الآن 17 هدفاً في الدوري الإيطالي رفقة يوفي خلال موسمه الأول ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة، ويخطو بالفريق نحو عدد كبير من الأرقام القياسية.

ويطمح رونالدو دائماً لأن تكون أهم الأرقام القياسية مدونة باسمه، ولا يوجد في تاريخ يوفنتوس أفضل من الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف خلال موسم واحد من الدوري الإيطالي.

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يحتل تلك المكانة في الوقت الحالي ولقرابة القرن اللاعب التاريخي فيليس بوريل والذي سجل 31 هدفاً عام 1934 وترك اسمه مخلداً طوال السنوات الماضية دون منازع رغم تعاقب المهاجمين العظماء على صفوف البيانكونيري.

ويحتاج النجم البرتغالي لـ 14 هدفاً من أجل معادلة الرقم التاريخي لأكبر عدد أهداف للاعب واحد مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي وأمام رونالدو فرصة تاريخية لتحطيمه.

واقترب العديدون من هذا الرقم في الماضي، إلا أنهم جميعاً فشلوا في كسره أو حتى معادلته مما يعني أن رونالدو سيكسر رقماً ظل صامداً لمدة 85 عاماً بحال نجاحه.

يذكر أن الموسم الذي سجل خلاله بوريل الـ 31 هدفاً كان يشارك في الدوري الإيطالي 18 فريقاً فقط مقارنة بالوضع الحالي ومشاركة 20 فريق.