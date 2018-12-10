غاياردو يعادل رقم دياز في ريفر بلايت

مارسيلو غاياردو

بعد أن قاد ريفر بلايت للقبه الثاني في كأس ليبرتادوريس خلال أربعة مواسم بدا أن المدرب مارسيلو غاياردو في طريقه للانتقال إلى أوروبا غير أن لاعبي الفريق الأرجنتيني يتمنون استمراره في بوينوس آيريس لفترة أطول.

وقال ليوناردو بونزيو قائد ريفر للصحفيين بعد الفوز 3-1 على الغريم بوكا جونيورز: "سينتقل (غاياردو) إلى أوروبا في يوم ما، لكنه معنا حالياً ومن الصعب التفريط به.

"من المهم ما أخبرنا به بأنه يريد البقاء لكنه بالتأكيد سينتقل مستقبلاً إلى أوروبا مثل الجميع".

ويدرك غاياردو لاعب الوسط السابق الذي مثل موناكو وباريس سان جيرمان، أن المواهب الأرجنتينية تتدفق دائماً إلى أوروبا، كما أن المدربين الأرجنتينيين من بين الأكثر رواجاً حالياً.

ومن ضمن هؤلاء ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام هوتسبير ومارسيلو بييلسا مع ليدز ودييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد وسانتياغو سولاري مع ريال مدريد وجميعهم اكتسبوا شهرة خارج الديار.

وستدفع نجاحات غاياردو أندية أوروبية لتقديم عروض له بالتأكيد ويقول زملاء المدرب الأرجنتيني أن كل المؤشرات تؤكد قدرته على تكرار نجاحاته في أقوى المنافسات.

وقال مساعده ماتياس بيسكاي: "هناك ثلاث كلمات تصفه... كفاءة واصرار واجتهاد.

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"لديه الكثير من الاصرار على التحسن ولدفع الآخرين على التطور ويطلب الكثير من نفسه ومن الآخرين كما يجتهد لإخراج الأفضل من كل لاعب".

وكان يتم وصف غاياردو بأنه "دمية" من اللاعبين الأكبر سناً عند انضمامه للنادي وهو يبلغ من العمر 16 عاماً، لكن اللقب لا يعكس قوته الذهنية واصراره على الفوز دائماً.

وشاهد غاياردو مباراة الأحد من المدرجات بسبب عقوبة ضده خلال نصف النهائي أمام غريميو.

ورغم منعه من دخول غرفة الملابس في الدور السابق تجاهل غاياردو العقوبة وأعطى خطاباً ملهماً أمام لاعبيه خلال التأخر 1-0 ليشجعهم على التفوق 2-1 وحجز مكان في النهائي.

وعوقب بالحرمان من دخول الملعب في ذهاب نصف النهائي في 11 نوفمبر وأجبر على مشاهدة الإياب في مدرجات سانتياغو بيرنابيو، لكنه نقل عقليته إلى اللاعبين.

وأوضح بونزيو: "لديه رسالة واضحة ويقنعنا بفعل ما يريد، مجموعة اللاعبين تعكس رؤيته".

وعادل غاياردو مدرب الفريق السابق رامون دياز كأكثر مدرب تحقيقاً للبطولات مع ريفر بلايت (9).