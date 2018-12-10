هازارد يعترف بدور كونتي في فوز تشيلسي على مانشستر سيتي

إيدين هازارد

أبرز إيدين هازارد نجم تشيلسي، دور مدرب الفريق السابق أنتونيو كونتي، في فوز البلوز على مانشستر سيتي 2-0، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات نشرتها صحيفة "ميترو" البريطانية: "اللعب في مركز المهاجم الوهمي؟ كان غريباً بعض الشيء لأني لا ألمس الكرة كثيراً، لكني لعبت من قبل في نفس المركز تحت إشراف كونتي، لذلك أعرف ما يجب علي فعله".

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وتمكن هازارد من صنع الهدف الأول في المباراة لزميله نغولو كانتي، كما صنع الهدف الثاني من ركلة ركنية لدافيد لويز.

وكان كونتي قد أقيل من تدريب تشيلسي الصيف الماضي، بسبب خلافات مع إدارة النادي.