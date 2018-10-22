رسمياً: يوفنتوس يخسر خدمات ماندجوكيتش أمام مانشستر يونايتد

ماريو ماندجوكيتش

تلقى يوفنتوس ضربة موجعة بإصابة مهاجمه ماريو ماندجوكيتش في الكاحل الأيسر لينضم إلى سامي خضيرة في قائمة الغيابات عن مواجهة مانشستر يونايتد غداً الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع "جول" أن المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً سيغيب عن مواجهة الشياطين الحمر نظراً لعدم تعافيه من الإصابة، ليقلل بذلك الخيارات الهجومية لفريق المدرب ماسيميليانو آليغري.

وأحرز الكرواتي أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين في عشر مباريات شارك فيها مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم.

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كما يفتقد يوفنتوس لخدمات لاعب الوسط سامي خضيرة الذي يعاني بدوره من إصابة عضلية أدت إلى غيابه أيضاً عن مواجهة جنوى (1-1).

بعيداً عن الغيابات، سيتواجد النجم كريستيانو رونالدو على رأس هجوم الفريق الإيطالي أمام فريقه الأسبق بعد أن تم تخفيف عقوبة الإيقاف التي تلقاها عقب طرده أمام فالنسيا في الجولة الأولى إلى مباراة واحدة.

يذكر أن يوفنتوس حقق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في أول جولتين على فالنسيا ويانغ بويز.