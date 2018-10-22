رسمياً: أليكسيس سانشيز يغيب عن مواجهة يوفنتوس

أليكسيس سانشيز

أكد جوزية مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب أليكسيس سانشيز عن مواجهة يوفنتوس في المباراة المقرر إقامتها غداً على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وغاب الدولي التشيلي عن تدريبات يونايتد التحضيرية لمواجهة يوفي بعد تداول تصريحات تفيد بأنه ووكيل أعماله يبحثان أمر الرحيل عن النادي في يناير القادم أو نهاية الموسم وفقاً لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال مورينيو: "اللاعبون الذين شاركوا في التدريبات هم من سيشاركون في المباراة، لم يتواجد أليكسيس وبالتالي لن يشارك أمام يوفنتوس".

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ولم يسجل صاحب الـ 30 عاماً سوى هدف وحيد خلال 7 مباريات شارك فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولم يشارك مهاجم برشلونة وآرسنال السابق في مباراة كاملة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سوى مرة وحيدة أمام ليستر سيتي في افتتاح الموسم، وشارك لخمس دقائق فقط أمام تشيلسي السبت الماضي.

ومنذ انضمام أليكسيس إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية اشتملت هنريك مخيتاريان الذي انتقل إلى آرسنال في يناير 2018، شارك سانشيز في 26 مباراة رفقة الشياطين الحمر، أحرز خلالها أربعة أهداف فقط، فيما صنع ستة أهداف أخرى.