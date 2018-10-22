الاتحاد الإنجليزي يعاقب مساعد ساري وينذر مورينو عقب حادثة ستامفورد بريدج

حادثة مورينيو إياني

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توجيه اتهامات رسمية للمدرب ماركو إياني مساعد ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عقب شجاره مع جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة التاسعة من البريميير ليغ والتي انتهت بنتيجة التعادل 2-2.

وكان إياني قد مر أمام مورينيو المتواجد على المقاعد المخصصة لطاقم يونايتد الفني ولاعبيه وقام باستفزازه عقب إحراز البلوز لهدف التعادل في الدقيقة 90+6 مما أدى إلى اندلاع شجار بينهما.

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وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتالي اتهام إياني بقيامه بسلوك غير لائق واكتفى بتوجيه تحذير لمورينيو دون معاقبته.

ومن المتوقع أن يتلقى مساعد ساري عقوبة بالإيقاف أو غرامة مالية بعد أن يتم التحقيق معه في التهم الموجه إليه.

وكان ساري قد اعتذر لمورينيو جراء ما حصل من قبل مساعده، وهو اعتذر قبله البرتغالي.

يذكر أن مورينيو سبق له تدريب تشيلسي مرتين من قبل، وقد توج معه بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 في حقبته الأولى وعام 2015 في حقبته الثانية.