تصفيات يورو 2020: ألمانيا تصطدم بهولندا في مرحلة إعادة البناء

ألمانيا تتطلع للانتقام من هولندا

بعد خيبة المونديال الروسي ودوري الأمم الأوروبية، تستهل ألمانيا تصفيات يورو 2020 بمباراة نارية اليوم الأحد على أرض جارتها اللدود هولندا، بتشكيلة شابة يغيب عنها معظم من قادها إلى لقب مونديال 2014.

ويبحث مدرب ألمانيا يواكيم لوف عن إسكات منتقديه بعد إبعاد ثلاثة لاعبين من بايرن ميونيخ قبل أن يستهل مشواره في التصفيات، وذلك برحلة التعويض عن عام 2018 المخيب والذي شهد توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روسيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 2014، ثم هبوطه من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت هولندا بالذات قد تفوقت على ألمانيا (3-0 و2-2) في دوري الأمم الأخيرة، مما أدى إلى إبعاد لوف لنجوم بايرن ميونيخ المدافعان جيروم بواتينغ وماتس هوميلز ولاعب الوسط الهجومي توماس مولر، كما أن المنتخب خسر لاعب الوسط سامي خضيرة في أيلول الماضي، فيما أبعد صانع ألعاب آرسنال مسعود أوزيل نفسه على خلفية أزمة تسببت بها صورة جدلية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل مونديال روسيا.

ومن نهائي البرازيل عام 2014، لم يبق سوى الحارس مانويل نوير الذي يطالب كثيرون بحلول حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغين بدلاً منه، ولاعب وسط ريال مدريد توني كروس.

وفي مباراة ألمانيا الودية الأخيرة الأربعاء الماضي أمام صربيا (1-1) في فولفسبورغ، أجرى لوف ستة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع هولندا 2-2 منتصف تشرين الثاني الماضي، فمنح ظهير لايبتزيغ الشاب لوكاس كلوسترمان (22 عاماً) مباراته الدولية الأولى، فيما خاض زميله في لايبتزيغ الظهير الأيسر مارسيل هالستنبيرغ مباراته الثانية مع ألمانيا والأولى منذ 2017.

وألقى لوف بمهام قلب الدفاع على الشابين نيكلاس زوليه (23 عاماً) وجوناثان تاه (23)، فيما دفع في الوسط بالمراهق كاي هافيرتز (19) مع يوشوا كيميتش (24 عاماً) ولوروا سانيه (23 عاماً) وإيلكاي غوندوغان.

لكن مع دخول المخضرم ماركو رويس صانع ألعاب بوروسيا دورتموند في الشوط الثاني، تحسن أداء ألمانيا وأدركت التعادل عبر البديل ليون غوريتسكا.

وبرغم حملة إعادة البناء التي أوكلها الاتحاد الألماني لكرة القدم للوف بعد نهاية المونديال المخيب، يقع المدرب تحت ضغوط خسارة محتملة أمام هولندا، خصوصاً وأن التتويج في يورو 2020 سيكون ضرورياً لناسيونال مانشافت بعد توالي الخيبات الأخيرة.

وشرح رويس البالغ 29 عاماً: "يجب أن نكون سريعين في المرتدات امام هولندا ونبقى صلبين في الخلف.. إذا نجحنا بذلك أنا واثق من الفوز".

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"البرتقالي" يعيد البناء أيضاً

من جهة منتخب «الطواحين» الذي يعيش أيضاً مرحلة إعادة بناء، فقد حقق فوزاً كبيراً في الجولة الاولى على ضيفه البيلاروسي 4-0 عن طريق المتألق راهناً ممفيس ديباي (2) وجورجينيو فاينالدوم والمدافع فيرجيل فان دايك.

ورغم النتائج المميزة لتشكيلة المدرب رونالد كومان، رأى فان دايك، مدافع ليفربول أن المنتخب البرتقالي ليس مرشحاً للفوز على ألمانيا: "يبدو أن الألمان في مرحلة بناء، لكن لا تنسوا أن هولندا في مسار مماثل أيضاً.

"لا تزال ألمانيا تملك لاعبين رائعين، حتى ولو ان الحديث يدور حول أزمة لديهم.. نحن ايضا مررنا بفترة مماثلة، حيث لم تجر الأمور كما اشتهينا"، في إشارة إلى فشل هولندا بالتأهل إلى يورو 2016 ومونديال 2018.

وأردف "لم تكن فترة جيدة، علينا أن نقلق على فريقنا وليس ألمانيا.. لا أعتقد أننا مرشحون".

وتخلى بعض نجوم الفترة السابقة عن القميص البرتقالي على غرار روبن فان بيرسي، وويسلي شنايدر وآريين روبن.

ويعوّل المتتخب الهولندي على نجوم أياكس أمستردام الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المفاجىء على ريال مدريد حامل اللقب 4-1 في عقر داره ضمن إياب ثمن النهائي، على غرار لاعب الوسط فرينكي دي يونغ المنتقل إلى برشلونة بدءاً من الموسم المقبل بصفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو وقلب الدفاع ماتياس ي ليخت المطارد من أبرز الأندية الأوروبية.

وفي تاريخ مواجهات المنتخبين، فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 11 لهولندا وتعادلتا 16 مرة.

وضمن المجموعة الخامسة، تخوض كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، مباراتها الثانية مع ضيفتها المجر بعد فوزها الأول الصعب على آذربيجان 2-1، أما بلجيكا التي تغلبت على روسيا 3-1 في ظل تألق نجمها إيدين هازارد، فتستقبل قبرص ضمن المجموعة التاسعة.