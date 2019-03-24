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صلاح يختار دبي لقضاء إجازته الخاصة

صلاح يختار دبي لقضاء إجازته الخاصة
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نشر 24 اذار/مارس 2019 - 05:27 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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محمد صلاح
محمد صلاح

وصل محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، إلى دبي أمس لقضاء إجازة خاصة.

وأعفى الجهاز الفني للمنتخب المصري نجم الريدز من معسكر الفراعنة قبل مواجهة النيجر (1-1) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومن مواجهة نيجيريا الودية.

ملخص مباراة سوريا والأردن 1-0 بطولة الصداقة الدولية
ملخص مباراة إيطاليا وفنلندا 2-0 تصفيات يورو 2020
أهداف مباراة إسبانيا والنرويج 2-1 تصفيات يورو 2020
ملخص مباراة البرازيل وباناما 1-1 الودية
ملخص مباراة النيجر ومصر 1-1 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ووصل صلاح مدينة دبي رفقة رامي عباس وكيل أعماله، وكان في انتظاره عدد من الجماهير الأجانب والعرب حيث تم الفصل بينه وبينهم بسياج أمني.

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