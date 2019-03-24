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أهداف مباراة قدامى ليفربول وقدامى ميلان 3-2 الخيرية

أهداف مباراة قدامى ليفربول وقدامى ميلان 3-2 الخيرية
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نشر 24 اذار/مارس 2019 - 05:52 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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صراع على الكرة بين دانييل آغر (يمين) وكاكا
صراع على الكرة بين دانييل آغر (يمين) وكاكا

تغلب قدامى ليفربول على قدامى ميلان 3-2، أمس في مباراة استعراضية خصص عائدها للأعمال الخيرية أقيمت على ملعب آنفيلد.

واسترجع جمهور ليفربول ذكريات الفوز الذي حققه فريقهم على ميلان بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005.

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وكان ليفربول تقدم عبر مهاجميه السابقين روبي فاولر وجبريل سيسيه، إلا أن ميلان عادل النتيجة عن طريق أندريا بيرلو وجيوسيبي بانكارو.

لكن قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد قال كلمة الفصل بنهاية الأمر عبر تسديدة ليهدي فريقه الفوز.

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