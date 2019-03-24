الإصابة تحرم ميسي من مواجهة المغرب

ميسي خلال مباراة الأرجنتين وفنزويلا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس، أن ليونيل ميسي قائد المنتخب وفريق برشلونة سيغيب عن صفوف التانغو خلال المباراة التجريبية المقررة أمام نظيره المغربي بعد غد بسبب الإصابة التي تعرض لها أعلى الفخد خلال المواجهة التجريبية التي خسرها أمام فنزويلا 1-3 أمس الأول في مدريد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة ستهدد مشاركة ميسي في المواجهة المرتقبة لبرشلونة مع مانشستر يونايتد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد التوهج الكبير لهداف الفريق والدوري الإسباني.

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كانت مباراة فنزويلا هي الأولى لميسي مع المنتخب منذ مونديال 2018 بروسيا.