ريال مدريد وليفربول يسعيان لضم أليسون

أليسون

أكد آمبيرتو غانديني الرئيس التنفيذي لنادي روما أنه لن يتم التفريط في أفضل اللاعبين من أجل استكمال العمل على مشروع الفريق، وذلك بعد الحديث عن العروض المقدمة للحارس المتألق أليسون.

تأتي هذ التصريحات بعدما حظي الحارس البرازيلي ليفربول منذ الصيف الماضي، لكن النادي الإيطالي لم يوافق على بيعه، قبل أن ينضم ريال مدريد لقائمة الفرق المهتمة بالتعاقد معه في ظل المستويات المتميزة التي واظب على تقديمها هذا الموسم.

وقال غانديني في تصريحات صحفية: "لن نبيع أفضل لاعبينا، نعيش فترة هامة جداً في الموسم ولن نهتم بهذه الأمور الآن.

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"ساعد النادي الكثير من اللاعبين على التطور هذا الموسم. تحدث العديد من الأشياء في سوق الانتقالات، لكننا لن نتخلى عن لاعبينا بسهولة".

وأكدت تقارير أن روما لن يفرط بأليسون بأقل من 60 مليون جنيه استرليني وهو رقم كبير بالنسبة لحارس مرمى.

وكان الحارس البرازيلي قد تحدث عن سعادته باهتمام ريال مدريد كونه واحد من أكبر الأندية في العالم.

يذكر أن أليسون شارك مع الجيالوروسي في 37 مباراة هذا الموسم حافظ فيها على نظافة شباكه في 17 لقاءً، فيما استقبلت شباكه 31 هدفاً وتصدى لـ 64 تسديدة.