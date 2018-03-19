ماركا: ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار

نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مشاريع ريال مدريد للصيف القادم في ظل صعوبة التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" أن ريال يسعى للتعاقد مع الهداف البرازيلي ويعتبره الخيار الأول لتكوين فريق لا يقهر في الأعوام المقبلة، لكن النادي الباريسي لن يتركه يرحل بسهولة، مضيفة بأن إدارة الملكي حولت رغبتها بالتالي لهدف آخر وهو ضم بديل للاعب الوسط لوكا مودريتش.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أعطى أوامره لمسؤولي وكشافي النادي للبحث عن لاعب وسط بمواصفات مودريتش، الذي يعتبر مثالاً عصرياً للاعب الوسط.

وتابعت أن الدولي الكرواتي مثل الركيزة الأساسية لخط وسط ريال مدريد خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضافت أن مسؤولي النادي باتوا يبحثون عن خليفة لمودريتش، لأنه من الصعب استمرار الكرواتي بنفس المستوى العالي خلال السنوات المقبلة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد سيركز جهوده على إيجاد بديل لنجمه الكرواتي عوضاً عن التعاقد مع نيمار.