آرسنال يتطلع لضم الجزائري ماندي

عيسى ماندي

تسعى إدارة آرسنال للتعاقد مع النجم الجزائري عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس الذي يتألق مع فريقه في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير إسبانية أن النادي الإنجليزي مهتم كثيراً بضم الالمدافع المحوري لبيتيس، والذي يتألق بشدة منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وبحسب الموقع الإلكتروني الإسباني الرياضي "إيل ديسماركي" المقرب من ريال بيتيس، فإن مسؤولي آرسنال متحمسون للتعاقد مع المدافع الجزائري، ووفقاً لذات المصدر فإن المدير الفني أوناي إيمري وضع ماندي ضمن أولوياته تحسباً للموسم المقبل.

لكن آرسنال سيواجه منافسة شرسة من أنديةٍ أخرى من أجل ضم الدولي الجزائري، خاصة في الدوري الإسباني.

ويمتد عقد ماندي مع النادي الأندلسي حتى عام 2021، وحددت إدارة النادي قيمة شرطه الجزائي بـ 30 مليون يورو.

ويقدم ماندي، البالغ من العمر 27 عاماً أحد أفضل مواسمه خلال مسيرته الاحترافية، إذ اختير ضمن التشكيل المثالي للدوري الإسباني في نصف الموسم الحالي، كما حقق أرقاماً مميزة، تفوق بها على الكثير من نجوم الدوري الإسباني.

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وكان مرصد "سي.اي.اي.اس" لإحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، قد نشر مؤخراً إحصائية أكد فيها أن النجم الجزائري يعتبر أفضل قلب دفاع في الدوري الإسباني خلال الأشهر الستة الماضية.

وتفوق ماندي الذي يعول عليه الفريق الأندلسي كثيراً، ويعتبر أحد أفضل لاعبيه، على نجوم كثر وعلى رأسهم مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس، إلى جانب تفوقه على العديد من الأسماء مثل زميليه في بيتيس، سيدني دا سيلفا ومارك بارترا.

وجمع ماندي في تلك المدة الزمنية علامة بلغت (81.8)، متفوقاً على بيكيه (81.6) وراموس (81.1)، ليؤكد أنه أحد أفضل مدافعي الدوري الإسباني على الإطلاق.

ويعتبر ماندي أول لاعب يصل إلى 1413 تمريرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بل هو الثاني من بين اللاعبين الأكثر تمريراً في الدوريات الخمسة الكبرى بعد الإيطالي جيورجينيو فيرلو (1997 تمريرة)، كما يعد الجزائري أكثر مدافع في الليغا هذا الموسم من حيث دقة التمرير بنسبة (93.3%).