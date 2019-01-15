ريال مدريد يستعيد بنزيمة قبل مواجهة إشبيلية المرتقبة

كريم بنزيمة

أكد ريال مدريد عودة مهاجمه المصاب كريم بنزيمة في الوقت المناسب لخوض مواجهة إشبيلية الأسبوع القادمة في قمة المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

وأصيب الفرنسي في إصبع يده مطلع الأسبوع خلال المباراة التي جمعت الملكي بمستضيفه ريال بيتيس الأحد الماضي، والتي فاز فيها بطل أوروبا والعالم بهدفين لهدف، لكنه تلقى خبراً غير سار بداية المباراة حينما تعرض مهاجمه بنزيمة للإصابة.

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وكشفت مصادر إعلامية إسبانية بأن بنزيمة تعافى اليوم من الإصابة بشكل كامل، وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق في المواجهات القادمة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه إشبيلية مطلع الأسبوع القادم، في مباراة سيحتاج فيها للفوز من أجل الاقتراب أكثر من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بنزيمة سجل 8 أهداف لريال مدريد في الدوري المحلي هذا الموسم.