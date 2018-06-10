ريال مدريد يعرض 150 مليون لضم سافيتش

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد على استعداد لدفع 150 مليون يورو للتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو.

وارتبط اسم سافيتش مؤخراً بعدة أندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد والذي قيل أنه مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم الدولي الصربي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيعرض 150 مليون يورو على نظيره الإيطالي، بالإضافة إلى 20 مليون إضافية كحوافز متغيرة.

طبيب منتخب مصر يتحدث عن إصابة محمد صلاح

ليون يؤكد إنهاء مفاوضات بيع فقير لليفربول

جيرو مهدد بالغياب عن كأس العالم بداعي الإصابة

ملخص مباراة فرنسا والولايات المتحدة 1-1 ودية

ملخص مباراة إسبانيا وتونس 1-0 الودية

وأكدت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية الخبر وقالت أن ريال مدريد عرض على سافيتش راتباً شخصياً قيمته ستة مليون يورو سنوياً وعقداً بخمسة مواسم.

ولفت سافيتش الأنظار مع لاتسيو الموسم الماضي بعدما لعب 48 لقاء وسجل 14 وصنع تسعة.

وانضم سافيتش إلى لاتسيو قبل ثلاثة مواسم من جينك مقابل ما يقارب 19 مليون يورو.