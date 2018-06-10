طبيب منتخب مصر يتحدث عن إصابة محمد صلاح

محمد صلاح

أوضح محمد أبو العلا؛ طبيب منتخب مصر، تطورات حالة النجم محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها، ومدى إمكانية مشاركته في أولى مواجهات الفراعنة في كأس العالم 2018، أمام منتخب أوروغواي.

وأصيب نجم مصر وليفربول في 26 من الشهر الماضي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التحام قوي مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد ليتعرض لإصابة في مفصل الكتف.

وقال طبيب منتخب مصر في تصريحات تلفزيونية: "الأمور تسير بشكل جيد مع صلاح ووفقاً للبرنامج التأهيلي المخصص له، لكن حتى الآن ما تزال مشاركته أمام أوروغواي غير مؤكدة.

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"سيتم تحديد موعد عودة صلاح للمشاركة في المباريات خلال يومين من الآن، حتى تكون مؤشرات استجابته للعلاج أوضح، يرغب الجميع بمشاركته في أول مباريات المونديال، لكن هدفنا هو المحافظة عليه ولن نتمكن من إشراكه في المباريات إلا في حالة تعافيه تماماً".

يذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة غريمه الأوروغوياني في 15 من الشهر الجاري، ثم يلاقي منتخب روسيا في 19 من الشهر ذاته، تليهما مواجهة منتخب السعودية في 25 من الشهر نفسه في ختام مرحلة المجموعات.