ليون يؤكد إنهاء مفاوضات بيع فقير لليفربول

نبيل فقير

أعلن أولمبيك ليون مساء السبت أن نبيل فقير لن يرحل عن صفوفه هذا الصيف، مما يعني توقف صفقة انضمامه لليفربول.

وأشارت العديد من التقارير لقرب إعلان تعاقد الريدز مع الدولي الفرنسي، لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما يرغب الطرفان.

ونشر ليون عبر موقعه الرسمي بياناً رسمياً أكد فيه توقف المفاوضات، وقد جاء فيه: "يعلن نادي ليون أن المفاوضات الثلاثية مع ليفربول ونبيل فقير بخصوص التعاقد مع قائد الفريق لم تنجح، وأن النادي قرر وضع حدٍ لهذه المفاوضات في الثامنة من مساء الليلة (السبت)".

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كما أوضح البيان أن ليفربول كان الخيار الأول للنجم الفرنسي: "على الرغم أن ليفربول كان يمثل الخيار الأول لنبيل، وعلى الرغم من تواجد العديد من العروض الأخرى، لكن النادي فضل الاحتفاظ بقائده الموسم القادم للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وسيبقى فقير مع ليون الموسم القادم رغم إمكانية تلقيه العديد من العروض من أندية أخرى قد تجعل رحيله الصيف الحالي ممكناً مثل يوفنتوس ونابولي وروما.

ويتواجد فقير حالياً في معسكر المنتخب الفرنسي بعد أن تم اختياره من قبل المدير الفني ديدييه ديشامب لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه.