ريال مدريد يفكر في إغراء بوتشيتينو

ماوريسيو بوتشيتينو

يخطط ريال مدريد لإغراء ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام وإقناعه بتولي تدريب الفريق الملكي بعد إقالة المدرب يولين لوبيتيغي.

وكشفت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن ريال مدريد يفكر في مضاعفة الراتب الذي يتقاضاه بوتشيتينو، ومنحه 17 مليون جنيه استرليني سنوياً، للموافقة على تدريب الملكي.

ويدرك فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني أن الحصول على خدمات المدير الفني الأرجنتيني في منتصف الموسم، لن يكون سهلاً، وبالتالي على إدارته تقديم عرض جذاب.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد التقدم بعرض لمدة 5 أعوام، مقابل 85 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن بيريز سيمنح بوتشيتينو دوراً كبيراً في إبرام الصفقات حتى يتمكن من بناء فريق غلاكتيكوس جديد.

وكان توتنهام قد جدد عقد بوتشيتينو مؤخراً لمدة 5 أعوام، براتب سنوي يصل إلى 8.5 مليون جنيه، لكن ريال مدريد يسعى للتعاقد معه، إلى جانب تجدد الاهتمام بضم هاري كاين مهاجم سبيرز.

وكان ريال مدريد قد أعلن إقالة لوبيتيغي من منصبه، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام برشلونة (1-5)، وعيّن سانتياغو سولاري بدلاً منه بشكلٍ مؤقت.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن”، كان الملكي قريباً من التعاقد مع المدرب أنتونيو كونتي، بيد أن قوة بعض اللاعبين في الفريق منعت الإدارة من إتمام ذلك.

ويعد لوبيتيغي المدرب الـ 12 الذي يستغني بيريز عن خدماته خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة النادي الملكي.

وتابعت بأن ممثلين عن الميرنغي التقوا بعض المقربين من بوتشيتينو في لندن الأسبوع الماضي، وقدموا تقارير مشجعة لبيريز.

وكان الأرجنتيني قد صرح في وقت سابق، أنه ملتزم بالبقاء رفقة توتنهام، لكن إدارة النادي بقيادة المالك دانييل ليفي، مضطرة لإظهار قدرتها على الاحتفاظ بالمدرب في ظل عروض ريال المغرية.

وكان بوتشيتينو قد قاوم إغراءات ريال مدريد في الماضي، بيد أنه يمر بلحظات صعبة مع توتنهام، مع تقلص آمال الفريق في المضي قدماً بدوري الأبطال، إلى جانب تأخير عمليات تجهيز الملعب البالغ تكلفته 840 مليون جنيه.

من جهته تعهد سولاري المدير الفني المؤقت لريال مدريد ببذل فريقه لكل ما بوسعه من أجل تجاوز أزمته الحالية.

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وجاء تعيين سولاري رغم تزايد الحديث حول اعتزام رئيس ريال مدريد، تعيين كونتي خلفاً للوبيتيغي.

وعانى لوبيتيغي من وقت عصيب كمدير فني لريال مدريد فيما أصبح عاماً يشبه الكابوس، عقب رحيله من تدريب المنتخب الإسباني عشية انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بعد موافقته على تدريب ريال مدريد.

لكن بعد 14 مباراة له فقط مع الفريق، فاز لوبيتيغي في 6 مباريات فقط مما عجل برحيله.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع بعد مرور 10 مراحل من الدوري الإسباني، ليتخلف بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وأشار سولاري: “هذه مجموعة من الأبطال المقاتلين، الذين فازوا بالكثير من الأشياء للنادي، الوضع ليس سهلاً، لكن هنالك رغبة كبيرة لتغيير الأمور”.

ولدى سؤاله حول إمكانية مضاهاة إنجازات المدرب زين الدين زيدان الفائز مع ريال بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية بجانب لقب في الدوري الإسباني، قال الأرجنتيني: “علينا أن نترك زيدان في سلام، إنه واحد من أكبر الأسماء في تاريخ مدريد.

“لا توجد كلمات توصفه، من الأفضل تركه للإنجازات التي حققها، وعدم مقارنة أي شخص به، لأنه لا يمكن مقارنته بأي أحد”.

ويعتزم سولاري منح المهاجم الصاعد فينيسيوس جونيور (18 عاماً) دقائق أكثر بعد انتقاله إلى النادي الملكي الصيف الماضي قادما من فلامينغو مقابل 45 مليون يورو، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ البداية مع الفريق حتى الآن.

وأوضح سولاري: “فينيسيوس مجرد لاعب آخر في الفريق الأول، إنه لاعب يافع وموهوب للغاية، لديه الكثير لكي يتعلمه، لكن لديه الكثير أيضاً لكي يقدمه سواء الآن أو في المستقبل”.



ويشغل الجناح السابق للنادي والدولي الأرجنتيني منصب المدير الفني للفريق الأول مؤقتاً بانتظار تعيين مدرب بارز.

في سياق متصل، خرج كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي من دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” أن المدرب الإيطالي استبعد نفسه من تولي القيادة الفنية للفريق الملكي، خلال الفترة المقبلة.

وتواصلت إدارة ريال مدريد مع كونتي، خلال الساعات الماضية، من أجل قيادة الفريق، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

ودخل في دائرة الضوء لتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة أيضاً كلٌ من بوتشيتينو مدرب توتنهام، ويواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

وسلط تقرير إسباني، الضوء على موقف لوبيتيغي، المدير الفني السابق ريال مدريد، عقب إقالته من منصبه الاثنين الماضي، بسبب سوء النتائج.

وقالت صحيفة "ماركا": “لوبيتيغي منزعج بسبب النية السيئة لريال مدريد، بالإضافة إلى أن الرحيل كان مبكراً وصادماً وغير متوقع.

“الشيء الواضح للوبيتيغي وجهازه الفني، هو أن الطاقة لا تزال في ذروتها، ويجب على الجميع أن يطوي الصفحة بسرعة”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المبكر، إعلان لوبيتيغي عن خططه، مشددة على أنها لا تستبعد خوضه تجربة جديدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتابعت: “بشكل منطقي، فإن الأسهل للوبيتيغي خوض تجربة خارج إسبانيا، وهو يملك خبرة سابقة مع بورتو.

“بعض الصحفيين الروس تواصلوا مع الصحيفة، للسؤال عن وضع لوبيتيغي الذي تم ترشيحه بالفعل لقيادة سبارتاك موسكو، بعد إقالة المدير الفني ماسيمو كاريرا منذ أيام”.