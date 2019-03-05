ريال أمام أياكس لتضميد جراحه المحلية ودورتموند في مهمة صعبة أمام توتنهام

ريال يتطلع لتأكيد تفوقه على أياكس ودورتموند أمام تحدٍ في غاية الصعوبة

يستضيف ريال مدريد الإسباني منافسه أياكس أمستردام الهولندي على ملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم في إياب دور 15 من دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أضحت الفرصة الأخيرة لحامل اللقب ومدربه سانتياغو سولاري بإحراز لقب هذا الموسم، بعد خيبات محلية متتالية.

ويخوض الملكي بطل المواسم الثلاثة الماضية قارياً، مباراة الليلة مع أفضلية فوزه ذهاباً في هولندا 2-1، لكن في ظل تراجع أدائه محلياً، وخروجه الأسبوع الماضي من نصف نهائي كأس إسبانيا على يد غريمه التاريخي برشلونة بالخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه، قبل خسارة ثانية توالياً على الملعب ذاته أمام البارسا، وهذه المرة بنتيجة 0-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت.

ووجد ريال نفسه يبتعد بشكل إضافي عن إمكانية حرمان برشلونة المتصدر من الاحتفاظ بلقبه الملحي، مع اتساع الفارق بينهما إلى 12 نقطة.

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وفي مباراة الليلة الثانية، يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن معجزة لمواصلة مشواره في البطولة عندما يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن الدور ذاته.

ومُني دورتموند بخسارة مذلة ذهاباً على ملعب ويمبلي (0-3)، وبات بحاجة لرباعية نظيفة على الأقل لبلوغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة بنظامها الجديد والتي توج بلقبها عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي (3-1)، وحل وصيفا عام 2013 عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ 1-2.

بدوره، يبدو توتنهام مرشحاً فوق العادة لتخطي عقبة غريمه متصدر الدوري الألماني بقيادة الهداف هاري كاين العائد مؤخراً من الإصابة.