زيدان: لم أستطع رفض مكالمة بيريز

زيدان خلال تقديمه الرسمي

أعرب زين الدين زيدان عن سعادته البالغة بعودته لتدريب ريال مدريد بعد تسعة أشهر عن رحيله، عقب إعلان النادي الملكي إقالة المدرب سانتياغو سولاري من منصبه.

وقال المدرب الذي توج مع الميرينغي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في المؤتمر الصحفي: "اشعر بالسعادة بعد العودة إلى بيتي، أتوق إلى العمل من جديد ومساعدة الفريق على العودة لمكانته الطبيعية، سأعود للعمل بداية من الغد، لم أذهب بعيداً عن الفريق".

كما أضاف المدرب الفرنسي: "رحلت عن ريال مدريد من أجل أخذ قسطٍ من الراحة فقط، قراري كان من أجل الصالح العام، لم أستطع رفض مكالمة الرئيس (فلورنتينو بيريز) للعودة إلى منصبي".

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وعن رغبته في عودة النجم كريستيانو رونالدو للفريق، رد "زيزو": "لا أفكر في هذا الأمر حالياً، كان كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، لكن ما يشغل بالي حالياً هو التفكير في مباريات الفريق المقبلة".

كما أكد زيدان تعلمه من أخطاء الماضي وخسارته للقبي الدوري الإسباني وكأس الملك رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.