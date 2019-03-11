التاريخ ضد يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

فريق يوفنتوس

يقف تاريخ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، عائقاً أمام آماله لتحقيق الانتفاضة حينما يواجه أتلتيكو مدريد ضمن إياب ثمن النهائي، بعد هزيمته ذهاباً بثنائية نظيفة، فالفريق الإيطالي لم يتمكن من قلب خسارته بهدفين دون رد، في ذهاب دور إقصائي للبطولة القارية.

وقبل الموسم الحالي، سبق وخسر يوفي خمس مرات في لقاء الذهاب بدور إقصائي في دوري الأبطال بهدفين نظيفين، دون أن يتمكن قط من قلب الخسارة إلى فوز، ومن ثم التأهل للدور التالي.

وتعود الحالة الأولى في تاريخ يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس أوروبا (المسمى القديم لدوري أبطال) موسم 1967-1968، عندما سقط فريق السيدة العجوز تحت قيادة إيربيرتو هيريرا أمام بنفيكا.

وكان بنفيكا، تغلب على يوفي بهدفين نظيفين، ذهاباً في لشبونة، قبل أن يفوز أيضاً إياباً بتورينو، بهدف دون رد.

وفي موسم 1973-1974، خسر يوفنتوس ذهاباً في ثمن النهائي، أمام دينامو دريزدن بثنائية نظيفة، وودع البطولة رغم فوزه إياباً 3-2.

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وبعد عامين، ودع يوفنتوس البطولة من ثمن النهائي أيضاً، على يد فريق ألماني آخر هو بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي فاز 2-0 ذهاباً، وتعادل الطرفان 2-2 في تورينو.

وفي موسم 2005-2006، مع إقامة البطولة بالمسمى الجديد، دوري أبطال أوروبا خسر يوفي أمام آرسنال ذهاباً، في ربع النهائي بهدفين نظيفين، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

والحالة الأخيرة في موسم 2012-2013، عندما اصطدم يوفنتوس ببايرن ميونيخ في ربع النهائي، وخسر بهدفين نظيفين في ألمانيا، وبنفس النتيجة إياباً في إيطاليا، علماً بأن الفريق البافاري توج حينها باللقب.

وفي مباراة غد الثلاثاء، يتطلع يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيميليانو آليغري، والنجم كريستيانو رونالدو، لتغيير تاريخ بطل إيطاليا، والتقدم في البطولة التي تغيب عن خزائن البيانكونيري منذ عام 1996.