أهداف مباراة بلد الوليد وريال مدريد 1-4 الدوري الإسباني

بنزيمة يسجل هدفين ويقود الملكي للفوز

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على مستضيفه ريال بلد الوليد برباعية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب نويفو خوسيه زوريا ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ضيع أصحاب الأرض فرصة التقدم المبكر بعد إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 12 عن طريق روبن آلكازار، إلا أن أنور محمد منحهم التقدم قبل انتهاء النصف ساعة الأولى (29).

وبعد 5 دقائق فقط، نجم الضيوف في إدراك التعادل عبر رافاييل فاران لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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في الشوط الثاني، استفاق الميرينغي وتقدم بركلة جزاء في الدقيقة 51 ترجمها المهاجم كريم بنزيمة بنجاح، قبل أن يحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 59.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق، اختتم أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش الأهداف بالرابع.

وكانت المواجهة قد شهدت طرد لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.