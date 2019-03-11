كيليان مبابي

أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أنه شعر بصدمة كبيرة بعد خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في مباراة الإياب الأربعاء الماضي.

ونجح الفريق الإنجليزي في قلب تخلفه على ملعبه أولد ترافورد ذهاباً بهدفين نظيفين عندما سجل له ماركوس راشفورد هدف الفوز 3-1 في الوقت بدل الضائع ليصبح يونايتد أول فريق يتأهل إلى الدور التالي في تاريخ المسابقة القارية بعد تخلفه بهدفين نظيفين على أرضه.

وقال مبابي لبرنامج "تيلي فوت" على شبكة "تي إف 1" الفرنسية أمس الأحد: "كنت مصدوماً، لم أتمكن من النوم في تلك الليلة، الأمر صعب، بذلنا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه النقطة وقد خاب أملنا، سنحاول النهوض من هذه الكبوة.

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"كان الملعب مليئاً لمناسبة رائعة، لكننا أفسدنا الاحتفال، لم نكن نرغب في افسادها لكن هذا ما حصل".

وأمل مبابي في أن يتمكن باريس سان جيرمان من التتويج باللقب القاري في المستقبل بقوله: "أعتقد بأن كثيرين يشككون لكني ما زلت مقتنعاً بهذا المشروع، أنا واثق من قدرتنا على تحقيق شيء ما لأن أنصار الفريق يقومون بمساندتنا وآمل أن يستمروا في ذلك".

وأكد النجم الشاب بقاءه في صفوف نادي العاصمة الفرنسية الموسم المقبل: "أعتقد بأني ساستمر هنا، هذا الأمر مؤكد، مع هذا الخروج وما خلقه من مشاكل، لا أريد أن أفاقم الأمور من خلال وضعي الشخصي وبالتالي الأمور واضحة تماماً في هذا الشأن".

ومنذ انتقال ملكية باريس سان جيرمان إلى قطر عام 2011، لم ينجح الفريق في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.