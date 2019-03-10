ملخص مباراة ساسوولو ونابولي 1-1 الدوري الإيطالي

إنسينيي ينقذ نابولي

سقط نابولي في فخ التعادل مع مستضيفه ساسوولو بهدفٍ لمثله ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق دومينيكو بيراردي في الدقيقة 52، إلا أن لورينزو إنسينيي أنقذ الضيوف حينما أدرك التعادل في الدقيقة 86.

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وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة بفارق 18 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، كما رفع ساسوولو رصيده بدوره إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.