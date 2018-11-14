ريفالدو: دوري الأبطال يحدد مستقبل سولاري مع ريال مدريد

ريفالدو

قال النجم البرازيلي السابق، ريفالدو أن هنالك عاملاً وحيداً سيثبت إن كان سانتياغو سولاري هو المدرب الأمثل بالنسبة لريال مدريد.

ورأى ريفالدو، خلال تصريحات صحفية له، أمس الثلاثاء، أن هذا العامل يتوقف على قدرة سولاري على الفوز بالمباريات الحاسمة للملكي.

وقال الأسطورة البرازيلية: "4 مباريات و4 انتصارات، يجب أن تقدم له التهنئة، لكن ما زال يجب علينا أن ننتظر لمعرفة إن كان قادراً على الإبقاء على هذه الدفعة في دوري الأبطال، لأن مستقبله كمدرب لريال مدريد قد يُحسم هناك".

وواصل: "حينما تأتي المباريات الحاسمة ستظهر الصعوبات، وفي هذه اللحظة وحدها سنعرف إن كان حقاً هو المدرب الأمثل لريال مدريد".

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وأكد ريفالدو أنه طالما واصل ريال مدريد الفوز، فإن الجمهور لن يهتم بمسألة أن سولاري قادم من الفريق الرديف (كاستيا).

واعتبر أن مواطنه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد: "كان يجب أن يحظى باستمرارية في اللعب منذ بداية الموسم مع الفريق الأول. لو استمر في تقديم أداء جيد مع انخفاض مردود غاريث بايل، فقد تزداد فرص مشاركته".

من ناحية أخرى، اختتم النجم السابق بأن هزيمة برشلونة 3-4 من ريال بيتيس في الدوري الإسباني لا يمكن أن تجعل وضعية إيرنيستو فالفيردي مدرب البارسا في خطر.