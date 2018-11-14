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الحدادي يرفض عرض برشلونة

الحدادي يرفض عرض برشلونة
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نشر 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 08:42 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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منير الحدادي
منير الحدادي

يسعى برشلونة لتجديد عقد مهاجمه منير الحدادي والذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعاً مع ممثلي اللاعب الأسبوع الماضي، وقد رفض ممثلو منير العرض المقدم من البارسا.

وأضافت: "نقل إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة لمنير سعي الإدارة للإبقاء عليه، حيث يؤمنون بقدراته في النادي.

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"يتطلع منير لشروط مالية أفضل بخصوص راتبه، وبرشلونة يدرس ما إذا كان ينبغي التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز، أو الرهان على الحدادي".

وأشارت إلى أنه ليس من المستبعد إتمام أي اتفاق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، حيث ستدرس إدارة برشلونة كافة الأمور وتتخذ القرار النهائي قبل نهاية العام الجاري.

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