لوف: تدريب ريال مدريد مثير للاهتمام

يواكيم لوف

فتح يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا المجال لإمكانية عودته لتدريب الأندية من جديد مستقبلاً، وتحدث خصيصاً عن ريال مدريد.

ودرب لوف عدة أندية قبل التحاقه بالجهاز الفني للمانشافت عام 2004 أبرزها فينيرباهتشه وشتوتغارت وأوستريا فيينا.

وقال لوف في حوار مع قناة "زيد دي إيف" الألمانية: "قبل المنتخب كنت مدرباً للأندية لعدة سنوات ولا أنوي الاعتزال بعد مشواري هنا".

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وأضاف: "أفكر في العودة للأندية والأمر يثير اهتمامي، ريال مدريد؟ تدريبه أمر مثير للاهتمام لأي مدرب".

وجدد لوف عقده مؤخراً مع الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي أكد ثقته فيه رغم توديع كأس العالم الأخيرة منذ الدور الأول والهبوط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.